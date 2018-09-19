Nissan создал пикап Nissan Navara для астрономов

19.09.2018 23:32



© Фото Nissan

Компания Nissan в Ганновере на выставке коммерческой техники представила специальную версию пикапа Navara, который будет полезен исследователям звездного неба.

Один из крупнейших производителей легковых автомобилей подготовил для выставки экспериментальный грузовик, получивший название - Navara Dark Sky Concept.

Авто имеет специальный прицеп с раздвижной крышей, для хранения и перевозки телескопа Planewave. В прицепе хранится и другое астрономическое оборудование, необходимое для наблюдения за звездами. В грузовике имеется дополнительный блок с аккумуляторами для питания оборудования.

Navara Dark Sky Concept также получил телерадиопередатчик с беспроводной точкой доступа Wi-Fi, через который исследователи звездного неба смогут вести прямую трансляцию своих наблюдений.

Данная модель оснащена 2,3-литровым дизельным турбомотором мощностью 190 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, пишет автопортал Tvoe-avto.com.