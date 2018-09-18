Ученые: экспедиция на Марс может повредить человеческий мозг

18.09.2018 23:19



Сотрудники Национального аэрокосмического агентства в рамках международной конференции Федерации европейских нейрофизиологических обществ, которая состоялась в Берлине, представили результаты нового исследования, посвященного реакции мозга на путешествие к Красной планете.

Специалисты НАСА заявили, что двухлетняя миссия с участием нескольких членов экипажа может нанести ущерб мозгу космонавта. По данным исследования, гиппокамп астронавтов должен будет сократиться во время экспедиции.

По словам ученых, космические путешествия предполагают ряд угроз: от угрозы облучения до риска получить инфаркт. Перед тем как отправлять людей в длительный полет к Красной планете, нужно учесть все возможные риски. Для этих целей сотрудники НАСА провели специальный эксперимент, в котором приняли участие 16 добровольцев. В ходе эксперимента выяснилось, какие изменения в мозге могут произойти у астронавтов во время миссии.

На протяжении 30 дней испытуемые работали в моделируемой базе Марса. У них был один выходной в неделю.

К концу исследования у его участников наблюдалось небольшое сокращение области мозга, называемой гиппокампом. Исследование показало, что одна из оконечностей левого гиппокампа волонтеров, сократилась в среднем на 3%. Гиппокамп (hippocampus) - область в головном мозге человека, которая отвечает, прежде всего, за память.

Но компьютерные испытания, проведенные во время исследования, показали, что ориентация в пространстве у потенциальных астронавтов не изменилось.

Один из исследователей - Anika Werner представляющая медицинский университет Charité-Berlin, высказала собственное мнение относительно результатов экспериментов, предположив, что сокращение гиппокампа было вызвано социальной изоляцией и стрессом от круглосуточного наблюдения за участниками исследования.

Ученые пока не выяснили до конца, почему гиппокамп испытуемых сократился. Вероятно, умирали клетки мозга, новые не формировались, терялась между ними связь либо просто происходила реорганизация данной области мозга.

Werner заметила, что по возвращении на Землю гиппокамп астронавтов восстанавливается.

«Если у вас есть эти изменения, то они обратимы. Мозг очень пластичный…», - отметила Werner.

Однако, по ее словам, наблюдаемые изменения все же стоит учитывать, пишет newscientist.com.