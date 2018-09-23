Краснодар вошел в число городов-миллионников
23.09.2018 07:20
Мэр города Евгений Первышов сообщил об официальном признании Краснодара городом-миллионником. Данная информация появилась на официальном сайте администрации Краснодара. Так, во время празднования Дня города, руководитель местного управления Росстата Татьяна Курнякова торжественно передала Первышову свидетельство о новом статусе Краснодара, передает РИА Новости.
"Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России", — сказал Евгений Первышов.
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