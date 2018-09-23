Краснодар вошел в число городов-миллионников

23.09.2018 07:20



Мэр города Евгений Первышов сообщил об официальном признании Краснодара городом-миллионником. Данная информация появилась на официальном сайте администрации Краснодара. Так, во время празднования Дня города, руководитель местного управления Росстата Татьяна Курнякова торжественно передала Первышову свидетельство о новом статусе Краснодара, передает РИА Новости.