В Москву привезли мощи святителя Спиридона Тримифунтского

22.09.2018 00:02



В Храм Христа Спасителя доставили мощи святого Спиридона Тримифунтского, чудотворца с Кипра, пишет Московский комсомолец. Так, начиная с 22 сентября и до 14 октября все желающие смогут прикоснуться к ковчегу с правой десницей и попросить о наболевшем ежедневно, с 8 утра до 8 вечера.

Так о чем можно просить святого Спиридона Тримифунтского?

Как утверждает протоиерей Всеволод Чаплин, этот святой отвечает, в том числе, и за материальную сторону жизни. Его можно просить о помощи в увеличении благосостояния, в поиске работы или продвижении по службе и в других важных для людей материальных вопросах.