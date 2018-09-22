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В Москву привезли мощи святителя Спиридона Тримифунтского

22.09.2018 00:02
В Москву привезли мощи святителя Спиридона Тримифунтского

В Храм Христа Спасителя доставили мощи святого Спиридона Тримифунтского, чудотворца с Кипра, пишет Московский комсомолец. Так, начиная с 22 сентября и до 14 октября все желающие смогут прикоснуться к ковчегу с правой десницей и попросить о наболевшем ежедневно, с 8 утра до 8 вечера.

Так о чем можно просить святого Спиридона Тримифунтского?

Как утверждает протоиерей Всеволод Чаплин, этот святой отвечает, в том числе, и за материальную сторону жизни. Его можно просить о помощи в увеличении благосостояния, в поиске работы или продвижении по службе и в других важных для людей материальных вопросах.

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