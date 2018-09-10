В России прошли акции протеста против пенсионной реформы

10.09.2018 06:39



В минувшее воскресенье во многих городах России прошли незапланированные акции против повышения пенсионного возраста в стране. Данные митинги еще в августе призывал провести оппозиционер Алексей Навальный, который в данным момент арестован за январскую акцию «Забастовка избирателей».

Так, по данным «ОВД-Инфо», всего по России задержано более 800 человек. Больше всего задержаний, 354 человека, произошло в Санкт-Петербурге. Также задержания митингующих проходили в Екатеринбурге, Москве, Краснодаре и других городах страны, пишет Коммерсант.