МИД Ирана вызвал послов Дании, Великобритании и Нидерландов после теракта в Ахвазе

23.09.2018 06:41



После теракта во время военного парад в городе Ахваз, в результате которого погибли 25 человек, МИД Ирана вызвал послов Дании, Нидерландов и Великобритании, пишет РБК. Так, в МИД обвинили данные страны в поддержке оппозиционеров, действующих в Иране, а также заявили о недопустимости причисления к террористическим только тех групп, которые совершают теракты в Европе, игнорируя террористическую деятельность в других странах.