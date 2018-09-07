Россия, Турция и Иран приняли итоговую декларацию по Сирии

07.09.2018 19:39



Лидеры России, Турции и Ирана принял итоговую декларацию после окончания трехстороннего саммита по вопросам урегулирования сирийского конфликта, который проходил в Тегеране, пишет Интерфакс. Так, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Рухани подтвердили свое решение препятствовать территориальному разделению Сирии, а также готовность совместными усилиями окончательно ликвидировать все террористические организации в стране. Главы трех стран призвали мировое сообщество более активно оказывать гуманитарную помощь мирному населению Сирии и участвовать в восстановлении социальной инфраструктуры для нормализации жизни граждан страны.