Глава Хакасии Виктор Зимин не будет участвовать во втором туре выборов

21.09.2018 20:46



Действующий губернатор Республики Хакасия Виктор Зимин отказался принимать участие во втором туре губернаторских выборов в регионе и снял свою кандидатуру. В связи с чем, во втором туре примут участие кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, лидировавший в первом туре с 44,81% голосов избирателей, и кандидат от партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, который в первом туре занял третье место с 11,23%. Такая информация поступила от ТАСС, который ссылается на заместителя председателя ЦИК Николая Булаева.