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В адрес кандидата КПРФ на должность губернатора Хакасии поступают угрозы

21.09.2018 06:15
В адрес кандидата КПРФ на должность губернатора Хакасии поступают угрозы

Как заявили в КПРФ, партии было предложено снять своего кандидата на втором туре губернаторских выборов в Республике Хакассия, пишет газета Ведомости. По словам собеседника издания, были высказаны даже угрозы в адрес молодого кандидата партии Валентина Коновалова, который в первом туре губернаторских выборов набрал 44,8% голосов избирателей и с большим отрывом обошел нынешнего главу региона Виктора Зимина, набравшего только 32,4%. Тем не менее, в КПРФ отклонили поступившие предложения, а в ответ на все угрозы заявили, что не намерены снимать с голосования кандидатуру своего кандидата. 

Кандидаты в губернаторы Хабаровского края будут работать вместе
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