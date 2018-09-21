В адрес кандидата КПРФ на должность губернатора Хакасии поступают угрозы

21.09.2018 06:15



Как заявили в КПРФ, партии было предложено снять своего кандидата на втором туре губернаторских выборов в Республике Хакассия, пишет газета Ведомости. По словам собеседника издания, были высказаны даже угрозы в адрес молодого кандидата партии Валентина Коновалова, который в первом туре губернаторских выборов набрал 44,8% голосов избирателей и с большим отрывом обошел нынешнего главу региона Виктора Зимина, набравшего только 32,4%. Тем не менее, в КПРФ отклонили поступившие предложения, а в ответ на все угрозы заявили, что не намерены снимать с голосования кандидатуру своего кандидата.