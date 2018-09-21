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Зачем Россия модернизирует "божественное" оружие Советского союза?

21.09.2018 08:09
Зачем Россия модернизирует "божественное" оружие Советского союза?

По данным Управления иностранных военных исследований армии США, Россия модернизирует советские 240-миллиметровый миномет 2С4 "Тюльпан" и 203-миллиметровую гаубицу 2С7 "Пион", которые могут стрелять ядерными снарядами, пишет американское издание National Interest. Специалисты издания утверждают, что при наличии этого "божественного оружия", НАТО было бы очень тяжело, если бы холодная война стала горячей. 

Также, специалисты издания пытаются ответить на вопрос: для чего Россия возрождает старые тяжелые артиллерийские орудия?

По мнению экспертов, данные системы предназначены для уничтожения городских районов и полевых укреплений, что является трудной задачей для стандартных артиллерийских орудий 122 мм и 152 мм. Также, модернизация старого оружия может быть связана с недостатком у России финансовых ресурсов для быстрого пополнения сложных и дорогостоящих ракет на уровне, необходимом для крупномасштабной войны, а производство снарядов 2С4 и 2С7 намного быстрее и дешевле, чем производство любой ракеты. 

Зарубежные СМИ ужаснула
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