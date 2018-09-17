Зарубежные СМИ ужаснула "страшная" российская РСЗО "Ураган" на учениях "Восток-2018"

17.09.2018 20:19



Во время проведения Российской Федерацией военных учений "Восток-2018", мир увидел ужасающую мощь реактивной системы залпового огня "Ураган", которая способна выпускать ракеты со скоростью два раза в секунду. Об этом пишет издание The Sun. Так, по словам издания, на ужасающих кадрах видно, как 20-тонная военная машина стреляет ракетами 280 кг с впечатляющей скоростью. Также, иностранные эксперты отметили надежность, простоту и низкий уровень обслуживания системы Ураган. Издание отмечает и другое мощное вооружение России, представленное на крупнейших военных учениях "Восток-2018".