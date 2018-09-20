США ввели санкции против Китая за покупку С-400 и Су-35

20.09.2018 21:45



Госдепартамент и Министерство финансов США ввели санкции в отношении главы Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР Ли Шанфу и самого Департамента, пишет ТАСС. Санкционные ограничения введены за покупку КНР 10 российских истребителей Су-35 и систем С-400. Они включают заморозку всех активов на территории США, запрет на проведение финансовых операций и отказ в выдаче экспортных лицензий ведомству. Также, Ли Шанфу будет запрещен въезд на территорию Соединенных штатов.