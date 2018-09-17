Сотрудники ГИБДД больше не смогут снимать номера с автомобилей

17.09.2018 21:58



Теперь сотрудники ГИБДД не смогут снимать с автомобилей государственные регистрационные знаки, пишет РБК. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин в минувшую субботу. Ранее, при наложении запрета на эксплуатацию автомобиля, сотрудники ГИБДД снимали с него регистрационные номера, тем самым препятствуя использованию транспортного средства. Тем не менее у работников ГИБДД остается право запретить использование автомобиля, в случае имеющихся нарушений в эксплуатации.