На побережье Новой Зеландии нашли огромное пульсирующее существо

20.09.2018 06:02



В 90 км от города Окленд в Новой Зеландии на тихоокеанском побережье туристы обнаружили огромное пульсирующее существо. Им оказалась самая крупная в мире медуза волосистая цианея. Ее размер достигает 2 метров в диаметре, а щупальца вырастают длиной до 20 метров, пишет газета Известия. Прикосновение к ней не смертельно, но может вызвать болезненные симптомы в виде сыпи. Питается медуза планктоном, мелкой рыбешкой и д. р.