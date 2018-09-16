Ученые: почти 100% пластика скрыто под поверхностью океанов

16.09.2018 23:37



Компьютерные модели показали, что в земных океанах присутствует более 393 млн тонн пластика, но на поверхности находятся всего 246 тыс. тонн пластика. Видимая часть составляет менее 0,06% всего объема.

Новое исследование отмечает, что подавляющее большинство пластика в мировом океане скрыто под его поверхностью и миллионы тонн пластика оседает ежегодно на морское дно.

Ученые не могут пояснить в своих исследованиях причину попадания таких больших объемов пластика в океаны.

Первые компьютерные модели для отслеживания пластика показывают, что более 99,9% пластика скрыто из виду.

Ученые из Университета Ньюкасла (Великобритания) сообщили, что большинство пластикового мусора в морской воде, даже пластмасса, которая плавает, в конце концов, становится тяжелой от нароста водорослей и тонет.

Из более 393 млн тонн пластика в океанах только 246 тыс. тонн находится на поверхности. Остальная часть уже погрузилась на дно и также «плавает» в средних водных слоях океанов.

«Даже если пластик окажется на дне, это не значит, что проблема ушла, и мы можем об этом забыть... В отложениях морского дна присутствуют живые организмы, которые питаются пластмассой. И мы знаем, что из пластмассы выделяются химические соединения, которые пагубно влияют на морских обитателей», - сообщила Alethea Mountford (ученый PhD, один из исследователей).

Компьютерная модель основана на известных источниках пластикового загрязнения по всему миру, плавучести разных видов пластика и движении океанских течений. Модель демонстрирует вероятность появления больших масс пластика в заливе Гвинея, у берегов Нигерии.

Исследование было представлено на конференции Общества Челленджера по морской науке в Университете Ньюкасла.

Организация Ocean Cleanup запустила систему для сбора пластика в Тихом океане. В данное время дрейфующее устройство для сбора мусора (длина - 600 м) выведено к месту скопления огромного количества мусора на расстояние около 440 км от побережья Калифорнии. В организации считают, что данное устройство может очистить 50% пластика за 5 лет.

Но новое исследование показывает, что все эти меры будут представлять собой лишь небольшое решение проблемы.

Очистка глубоких морских впадин невероятно дорогостояща, даже если предположить, что это технически возможно. Новое исследование подчеркивает острую необходимость уменьшения использования пластика, переработки его в больших количествах и принятия мер по предотвращению попадания пластика в океан.

Но реалии таковы, что в ближайшие 5 лет пластика будет произведено больше, чем за весь ХХ век, пишет news.sky.com.