Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью Ил-20‍

20.09.2018 05:29



Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования от себя лично и от лица всего сирийского народа в связи с крушением российского самолета Ил-20 над Средиземным морем, пишет РИА Новости. Сирийский лидер направил Владимиру Путину телеграмму, выразив сожаления в связи с гибелью "российских военных-героев", в смерти которых виноваты "заносчивость и разгул" Израиля. Также, Асад выразил уверенность, что данная трагедия не остановит борьбу с терроризмом, в которой проливают кровь сирийские и российские военные.