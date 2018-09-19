В Пхеньяне состоялся саммит лидеров КНДР и Республики Корея

19.09.2018 07:14



В Пхеньяне закончилась встреча президентов КНДР и Республики Корея Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, пишет РИА Новости. По итогам саммита лидеры подписали совместное заявление. Также, по завершении саммита министры обороны двух стран подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере.

Эта встреча стала третьей для президентов КНДР и Южной Кореи. Она состоялась в Государственной резиденции Северной Кореи, в которой принимают самых почетных гостей. Визит Мун Чже Ина в Пхеньян завершится 20 сентября.