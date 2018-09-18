Президент Республики Корея Мун Чже Ин прибыл в КНДР

18.09.2018 06:35



Президент Республики Корея Мун Чже Ин прибыл с рабочим визитом в Северную Корею, пишет РБК. Так, согласно информации, президент прибыл в КНДР в составе делегации, в которую входит порядка 110 человек. Северокорейский лидер Ким Чен Ын неожиданно приехал в аэропорт для встречи южнокорейского лидера. Ким Чен Ына сопровождала его супруга Ли Соль Чжу.

Сообщается, что президенты КНДР и Республики Корея проведут, как минимум две встречи. Одна из них будет посвящена развитию двусторонних отношений стран, а вторая - диалогу Северной Кореи и США, который направлен на денуклеаризацию Корейского полуострова.