Женщина, отравившаяся в ресторане Prezzo в Солсбери, заявила, что стала "жертвой Кремля"

19.09.2018 05:56



Британское издание The Sun назвало имена двоих посетителей итальянского ресторана Prezzo в Солсбери, которым стало плохо в минувшие выходные во время ужина. Это Анна Шапиро, которая родилась в Нижнем Новгороде, но в настоящее время является гражданкой Израиля, и ее супруг Алекс Кинг. Данная информация получена от самой Анны Шапиро. Женщина сообщила, что она стала "жертвой Кремля", и что ее пытались отравить "приспешники Путина". Также, она сообщила, что ее супруг находится в коме. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.