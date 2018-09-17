В ресторане в Солсбери отравились двое россиян

17.09.2018 05:48



Двое посетителей итальянского ресторана Prezzo в Солсбери, которые предположительно являются русскими, почувствовали себя плохо. Об этом стало известно от очевидцев произошедшего, пишет ТАСС. Так, согласно информации официальных источников, произошедшее названо "медицинским инцидентом", тем не менее на место происшествия, помимо скорой помощи и пожарных, прибыли сотрудники специальной службы в костюмах химической защиты.

Также сообщается, что ресторан Prezzo находится всего в 300 метрах от ресторана Zizzi, в котором обедали Сергей и Юлия Скрипали в день своего отравления.