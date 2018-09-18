Трамп рассказал о размещении в Польше военной базы США

18.09.2018 23:08



Президент США Дональд Трамп, перед своей встречей с президентом Польши Анджеем Дудой, рассказал о планах США разместить военный контингент в Польше, пишет РБК. Так, по его словам, ранее польская сторона обратилась к Вашингтону с просьбой разместить на ее территории военную базу Соединенных штатов. В настоящее время США рассматривают этот вопрос. Также, Трамп отметил серьезные преференции, на которые Польша готова для размещения военной базы США, так, страна собирается выделить для этих целей порядка 1,5 - $2 млрд.