Климкин рассказал, когда на Украине появятся военные базы НАТО

04.09.2018 05:49



Глава Министерства внутренних дел Украины Павел Климкин заявил, что военные базы НАТО появятся на территории Украины только после того, как страна сможет вступить в Альянс, пишет РИА Новости. Так он ответил на вопрос журналистов заданный из-за того, что в Конституцию Украины собираются внести изменения, запрещающие сдавать в аренду военные базы. Также, Климкин подчеркнул, что перед вступлением в НАТО,Конституция Украины будет изменена.