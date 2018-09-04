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Климкин рассказал, когда на Украине появятся военные базы НАТО

04.09.2018 05:49
Климкин рассказал, когда на Украине появятся военные базы НАТО

Глава Министерства внутренних дел Украины Павел Климкин заявил, что военные базы НАТО появятся на территории Украины только после того, как страна сможет вступить в Альянс, пишет РИА Новости. Так он ответил на вопрос журналистов заданный из-за того, что в Конституцию Украины собираются внести изменения, запрещающие сдавать в аренду военные базы. Также, Климкин подчеркнул, что перед вступлением в НАТО,Конституция Украины будет изменена.

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