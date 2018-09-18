Ежедневный прием аспирина может быть вреден для здоровых пожилых людей

18.09.2018 22:40



Миллионы пожилых людей ежедневно принимают аспирин в низких дозах в надежде, что он предотвратит сердечно-сосудистые события, такие как сердечный приступ или инсульт, некоторые виды рака или даже слабоумие, пишет HowStaffWorks.

Врачи рекомендуют ежедневно принимать низкую дозу аспирина в качестве антитромботического средства для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Препарат полезен для предотвращения сгустков крови, поскольку он удерживает тромбоциты от прилипания и значительно уменьшает вероятность инсульта или сердечного приступа.

Но согласно новому исследованию ученых из Австралии и Соединенных Штатов польза для здоровья от приема аспирина каждый день практически ничтожна для тех из нас, у кого нет истории сердечного приступа или инсульта, и, возможно, это может быть даже опасно.

Так, исследователи в течение пяти лет наблюдали за 20 000 пожилых участников для того, чтобы определить, может ли ежедневный прием аспирина помочь людям в возрасте старше 70 лет без каких-либо известных сердечно-сосудистых проблем жить дольше и здоровее.

Они обнаружили, что в конце пяти лет участники, принимающие 100 мг аспирина ежедневно, испытывали почти одинаковые показатели инвалидности и деменции по сравнению с группой, принимавшей плацебо. Уровни смертности в группе, принимавшей аспирин, были даже немного выше - 5,9% участников, принимавших аспирин, умерли во время исследования, по сравнению с 5,2% из принимавших плацебо.

Исследователи также обнаружили, что риск серьезных кровоизлияний, особенно в мозге и желудочно-кишечном тракте, был выше для участников, принимавших аспирин каждый день. Серьезные условия кровотечения, требующие госпитализации, включая кровотечение в головном мозге, геморрагический инсульт и кровоизлияния в желудочно-кишечный тракт, наблюдались у 3,8% участников, принимавших аспирин, по сравнению с 2,7%, принимавших плацебо.

Тем не менее предыдущие исследования показали, что для тех, кто подвергается большему риску сердечного приступа или инсульта, аспирин определенно подходит для лечения.

Ученые рекомендуют, как обычно, следовать рекомендациям своего лечащего врача, когда речь заходит о принятии аспирина в качестве профилактической медицины, но результаты этого исследования свидетельствуют о том, что для здоровых людей старше 70 лет аспирин может принести не пользу, а вред.