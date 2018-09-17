Использование парацетамола в младенчестве связано с повышенным риском развития астмы

17.09.2018 07:08



Согласно новым исследованиям, представленным в Европейском институте респираторного общества, дети, принимающие парацетамол в течение первых двух лет жизни, могут подвергаться более высокому риску развития астмы в возрасте до 18 лет, особенно если у них есть определенный генетический состав, пишет EurekAlert.

Так, ученые из Университета Мельбурна, Австралия, выяснили, что связь между использованием парацетамола и астмой представляется наиболее сильной у тех, у кого был конкретный вариант гена глутатион-S-трансферазы (GST), GSTP1.

GST-гены содержат инструкции для создания ферментов, которые используют антиоксидант, называемый глутатион, для вымывания эффектов воздействия токсинов в организме и легких. Этот механизм помогает предотвратить повреждение клеток и воспаление. Парацетамол, в свою очередь, уничтожает глутатион, уменьшая способность организма справляться с токсическим воздействием.

Специалисты университета исследовали 620 детей, и пришли к выводам, что те дети, у которых нет полной активности фермента GST из-за общих генетических вариаций, могут быть более восприимчивыми к неблагоприятным воздействиям на легкие при использовании парацетамола.