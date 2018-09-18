В Сирии пропал российский Ил-20 с 14 военными на борту

18.09.2018 05:22



17 сентября приблизительно в 23:00 мск в 35 км от сирийского берега в Средиземном море пропал самолет ВКС России Ил-20, пишет РИА Новости. Данная информация поступила от Министерства обороны России. Командование потеряло связь с бортом, на котором находилось 14 российских военнослужащих.

По информации ведомства, в это же время в сирийской провинции Латакия произошли две атаки: фрегата ВМС Франции "Овернь", который выпустил несколько ракет по территории Латакии, и четырех израильских истребителей F-16.

В настоящее время судьба пропавших российских военных неизвестна. Силами военнослужащих авиабазы Хмеймим проводится поисково-спасательная операция.