Израиль нанес ракетные удары по аэропорту Дамаска

16.09.2018 07:23



Государственное агентство Сирии SANA сообщило, что армия Израиля нанесла ракетный удар по территории аэропорта Дамаска, пишет РБК. Так, по словам военного источника, предоставившего данную информацию, удар был нанесен по военным объектам, расположенным рядом с аэропортом. Также, по словам источника, сирийские ПВО смогли перехватить несколько ракет.

Тем не менее в Армии Израиля отказались прокомментировать данную ситуацию. Как сообщил официальный представитель, израильская Армия не дает комментарии по тем сообщениям, которые публикуют иностранные СМИ.