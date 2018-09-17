17.09.2018 22:40



Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что все американские компании могут уйти из России в том случае, если США введут новые ограничительные меры против России, а Россия, в свою очередь, введет ответные санкции, пишет РИА Новости. По его словам, эта угроза является реальной и беспокоит бизнесменов США. Тем не менее он отметил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, американский бизнес продолжает работать и процветать в России, а также инвестировать в российскую экономику.