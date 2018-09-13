США готовы ввести в отношении России более жесткие санкции

13.09.2018 22:17



Мировое сообщество не будет терпеть отравления и убийства Россией собственных граждан. С таким заявлением выступила помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх, пишет ТАСС. Так, согласно ее заявлению, если Россия не предоставит неопровержимых доказательств того, что она не причастна к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, то США намерены ввести "чрезвычайно жесткие" санкционные ограничения против России в ноябре текущего года.