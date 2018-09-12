Ученые выяснили, почему одни люди простужаются, а другие нет

12.09.2018 00:25



Исследовательская группа Йельского университета, во главе с Эллен Фоксман, выявила, как клетки в разных частях дыхательных путей человека различаются по реакции на простуду. Вывод ученых может помочь решить загадку того, почему некоторые люди, зараженные вирусом простуды, заболевают, а другие нет, пишет ScienceDaily.

Риновирус является главной причиной простуды, приступов астмы и других респираторных заболеваний. Когда этот вирус попадает в нос, клетки, которые выстраивают воздушные пути, известные как эпителиальные клетки, реагируют и часто убивают вирус до того, как он сможет реплицировать и вызвать симптомы простуды. Но в других случаях люди, подвергшиеся заражению вирусом, получают заболевание, которое протекает либо в слабой либо в тяжелой форме. Теперь, команда исследователей, определила, почему.

Ученые обнаружили, что если к вирусу добавляются другие вдыхаемые раздражители, такие как сигаретный дым или пыльца деревьев, носовые клетки становятся более восприимчивы к вирусу. Клетки активизируются на борьбу с сигаретным дымом, ослабляя противовирусную защиту.

«Клетки ваших дыхательных путей защищает от вирусов, но также и других вредных веществ, которые в них попадают. Воздушные пути очень хорошо работают, если сталкиваются с одним раздражителем за один раз. Но когда есть два разных раздражителя, происходит компромисс», - объяснила Фоксман. «Мы обнаружили, что когда клетки дыхательных путей пытаются справиться с другими раздражителями, они могут адаптироваться, но стоимостью будет повышенная восприимчивость к риновирусной инфекции».

Исследование, по словам Эллен Фоксман, показывает механическую связь между воздействием окружающей среды и восприимчивостью к простуде, а также может объяснить, почему курильщики склонны быть более восприимчивыми к риновирусной инфекции. Исследователи надеются, что их работа приведет к открытию новых стратегий борьбы с респираторными вирусами.