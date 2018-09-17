Греческий митрополит призывает Константинополь не признавать раскольников на Украине

17.09.2018 06:29



Митрополит Кифирский Серафим Элладской православной церкви осудил решение патриарха Варфоломея предоставить автокефалию украинским раскольникам, пишет ТАСС. Митрополит Серафим призывает Константинополь отказаться от своего решения, которое ведет к расколу всей Православной Церкви. Он подчеркнул, что общение с раскольниками, которыми являются абсолютное меньшинство граждан Украины, запрещено как Божественными и Святыми Канонами, так и Апостольскими и Вселенскими Соборами.