Греческий митрополит призывает Константинополь не признавать раскольников на Украине
17.09.2018 06:29
Митрополит Кифирский Серафим Элладской православной церкви осудил решение патриарха Варфоломея предоставить автокефалию украинским раскольникам, пишет ТАСС. Митрополит Серафим призывает Константинополь отказаться от своего решения, которое ведет к расколу всей Православной Церкви. Он подчеркнул, что общение с раскольниками, которыми являются абсолютное меньшинство граждан Украины, запрещено как Божественными и Святыми Канонами, так и Апостольскими и Вселенскими Соборами.
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