Патриарх Кирилл встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем

31.08.2018 22:16



31 августа в Стамбуле состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем, пишет РИА Новости. Как сообщается на официальном сайте Московского патриархата, на встрече не обсуждалось ничего "секретного" или "такого, что произвело бы взрыв в сознании".

Тем не менее глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, после окончания встречи процитировал высказывание митрополита Эммануила, которое было сделано относительно создания автокефалии на Украине. По заявлению Константинопольского патриархата "мы не будет уврачевывать раскол путем создания другого раскола".