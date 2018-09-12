Ученые раскрывают секреты муравьиного яда

12.09.2018 21:28



Яды, вырабатываемые улитками, змеями, скорпионами и пауками, содержат многочисленные биоактивные соединения, которые являются основой для изготовления различных терапевтических лекарственных средств и биопестицидов. На сегодняшний день яды, которые вырабатывают насекомые, мало изучены. Издание ACS сообщает о том, что ученые на сей раз решили более тщательно исследовать муравьиный яд.

Муравьи производят яд по многим причинам: для защиты от хищников, захвата добычи, защиты от какой-либо инфекции. Предыдущие исследования показали, что яд представляет собой сложный коктейль, содержащий тысячи пептидов, но менее сотни из них присутствуют лишь в нескольких муравьиных ядах. Аксель Таард и его коллеги решили идентифицировать пептиды, вырабатываемые видами жалящего муравья, известного как Tetramorium bicarinatum (распространен в тропических и субтропических районах).

Исследователи собрали материал для изучения от ядовитых насекомых, рассекая муравьиные мешочки и железы. Используя широкий спектр методов, они идентифицировали более 2800 печеночных ядов, большинство из которых являются фрагментами 37 полноразмерных пептидных предшественников, называемых «myrmicitoxins». Данные были отсортированы на три категории, основанные на аминокислотной последовательности. Одна категория состоит из совершенно новой последовательности, никогда ранее не наблюдавшейся в любом известном яде. Ученые также показали, что миртицикоксины сходны в своих последовательностях с пептидами, вырабатываемыми другими видами насекомых, включая другие виды муравьев, а также осами, комарами и мухами. Специалисты сообщают, что пептиды яда, вероятно, произошли от относительно небольшого набора генов предков, на которые воздействовали различные виды заражения и микробные патогены.

Данное исследование дает новые сведения о молекулярном разнообразии и эволюции муравьиных ядов.