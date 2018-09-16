Комиссия РКК "Энергия" закончила расследование появления отверстия в обшивке "Союза"
Специалисты РКК "Энергия", которые входили в специальную внутреннюю комиссию по расследованию инцидента с отверстием в обшивке космического корабля "Союз МС-09", завершили работу, пишет РИА Новости. Так, по их словам, согласно фотографиям, сделанным во время сборки "Союза" на предприятии, никаких отверстий в обшивке обнаружено не было. В связи с чем, специалисты предполагают, что отверстие могло быть сделано либо после того как корабль покинул сборочный цех "Энергии" и до его отправки на орбиту, либо уже после стыковки с Международной космической станцией.
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Итогом расследования это результата в единственном числе.а если результата в виде или или то это гадание на кофейной гуще.Если бы просверлили американский модуль то будьте уверены они бы докопались до истины
Vik нет, не сверлить надо, а болгаркой их модуль от МКС обрезать, пусть летают по орбите :)
а, просверлить всё америкосам !
Не пойман - не вор! Народную мудрость необходимо помнить:себе дешевле.
Надо было как по "скрипалям" сделать "хайли лайкли" и обвинить американскую сторону в порче имущества и раскрутить эту тему через RT. Показать лицо негодяев и их истинную сущность.
Комиссия закончила расследоование предположением?
мериканцы свинью подложили какая им вера. после этого.