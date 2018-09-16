Комиссия РКК "Энергия" закончила расследование появления отверстия в обшивке "Союза"

16.09.2018 08:22



Специалисты РКК "Энергия", которые входили в специальную внутреннюю комиссию по расследованию инцидента с отверстием в обшивке космического корабля "Союз МС-09", завершили работу, пишет РИА Новости. Так, по их словам, согласно фотографиям, сделанным во время сборки "Союза" на предприятии, никаких отверстий в обшивке обнаружено не было. В связи с чем, специалисты предполагают, что отверстие могло быть сделано либо после того как корабль покинул сборочный цех "Энергии" и до его отправки на орбиту, либо уже после стыковки с Международной космической станцией.