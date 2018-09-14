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В обшивке "Союза" нашли новые следы от дрели

14.09.2018 06:25
В обшивке "Союза" нашли новые следы от дрели

Специалисты внутренней комиссии Ракетно-космической корпорации "Энергия" обнаружили новые следы сверления в обшивке российского космического корабля "Союз МС-09". Об этом сообщил ТАСС источник в космической отрасли, знакомый с ситуацией. Так, по его словам, судя по снимкам, которые российские космонавты сделали перед ремонтом отверстия, "тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту", которая покрывает корабль снаружи и является защитой от метеоритов.

Космонавт Сергей Прокопьев показал дыру в корпусе «Союзa»
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