МИД Британии считает ложью интервью Александра Петрова и Руслана Боширова

13.09.2018 20:24



В МИД Великобритании заявили, что интервью, которое дали Александр Петров и Руслан Боширов RT является ложью, направленной на то, чтобы запутать следствие, пишет РИА Новости. По словам представителя британского МИД, Правительство Великобритании уверено, что эти люди являются сотрудниками российской разведки и, что именно они использовали отравляющее вещество против Сергея Скрипаля и его дочери.