Маргарита Симоньян сообщила, что Петров и Боширов ответили на все вопросы по делу Скрипалей

13.09.2018 12:00



По словам Маргариты Симоньян (главред МИА «Россия сегодня» и RT) Александр Петров и Руслан Боширов, которых Британия подозревает в причастности к отравлению Скрипалей, уже ответили на все вопросы, связанные с этим инцидентом, передает РИА Новости.

До этого Симоньян говорила, что она брала интервью у Петрова и Боширова. С своем Telegram-канале она написала следующее сообщение: «Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу». В ближайшее время интервью, как обещается, должно появиться в эфире RT.