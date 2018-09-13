Космические туристы смогут попробовать шампанское в условиях невесомости

13.09.2018 19:34



Компания Mumm, являющаяся производителем шампанских вин, презентовала особую бутылку для шампанского. С помощью такой емкости, будущие космические туристы смогут насладиться вкусом шампанского в условиях невесомости. Специальная емкость, которая была создана дизайнером Октавом де Голлем, имеет 2 камеры: верхняя наполнена шампанским, а в нижней имеется клапан, который вытесняет с помощью углекислого газа самого шипучего вина небольшие порции пены. Шампанское, таким образом, не выходит как поток жидкости, а как пена, которая ненадолго улавливается сферическим кольцом, расположенном на горлышке бутылки, а потом отпускается и захватывается с помощью специального бокала с вогнутой чашей диаметром около пяти сантиметров. При употреблении вино, превращается во рту в жидкость.

Октав де Голль, который в свое время занимался разработкой специального интерьера для летательных аппаратов, заметил, что созданная им емкость не предназначена для астронавтов Международной космической станции, исполняющих сложные задачи. Шампанское в условиях невесомости предназначено только для будущих космических туристов

Уникальная бутылка будет испытана на борту самолета класса Airbus Zero-G, предназначенного для создания ощущения невесомости, пишет actualnews.org.