Япония тестирует космический лифт

04.09.2018 21:27



Японские разработчики, работающие над созданием "космического лифта", проведут в сентябре первое испытание, отправив в космос миниатюрные версии спутников для тестирования технологии.

Испытательное оборудование, изготовленное исследователями из Университета Сидзуока, будет доставлено с использованием ракетоносителя H-2B. Запуск которого запланирован на предстоящей неделе с южного острова Танегасима (Япония).

Во время тестирования мини-кабина для лифта, длина которой составляет всего 6 см, а ширина и высота - 3 см, будет перемещаться по 10-м кабелю, подвешенному в пространстве между двумя мини-спутниками, которые будут держать его натянутым.

Миниатюрный лифт будет передвигаться по кабелю от контейнера на одном из спутников.

"Это будет первый в мире эксперимент по проверке движения лифта в космосе", - сообщили 4 сентября в пресс-службе университета.

Движение "лифта" будет контролироваться камерами на спутниках.

Крупнейшая японская строительная компания Obayashi, сотрудничающая с проектом университета Сидзуока, также изучает и другие способы создания космического лифта.

В планах Obayashi создание к 2050 г. космического лифта, на котором будут перемещаться туристы. Компания сообщила об использовании технологии углеродных нанотрубок, которые более чем в 20 раз прочнее, чем сталь, чтобы построить подъемный вал высотой 96 000 км над Землей, пишет phys.org.