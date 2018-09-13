Юрий Трутнев подвел первые итоги ВЭФ

13.09.2018 05:23



Заместитель председателя правительства и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подвел первые итоги Восточного экономического форума, пишет ТАСС. Так, по его словам, в рамках ВЭФ заключено 175 соглашений на общую сумму порядка 3 трлн рублей. Такие данные Трутнев привел по состоянию на 9:00 13 сентября. По его словам, на полях Форум состоялось около 100 деловых мероприятий. ВЭФ посетило более 6 тыс. делегатов и порядка 1,3 тыс. представителей СМИ.