Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ

12.09.2018 08:33



Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" на Восточном экономическом форуме.

Президент заявил, что развитие Дальневосточного региона является приоритетом для страны. По его словам, это "последовательная и долгосрочная политика государства". Владимир Путин рассказал какие мероприятия проводит государство для развития и привлечения инвестиций в регион. Также, российский лидер отметил проблемы региона и рассказал о том, что делается для их решения.

В своем выступлении Владимир Путин отметил важность сохранения мира и спокойствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе на Корейском полуострове.

Также, президент анонсировал новую программу развития Дальнего Востока до 35 года, которая будет проработана Правительством РФ.

Помимо президента России, на заседании выступили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулги, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.