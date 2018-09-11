Создан препарат для лечения гриппа за один день

11.09.2018 20:27



Американскими учеными создан эффективный противовирусный препарат, уничтожающий вирус за максимально короткие сроки, однако такой препарат способен вызвать и некоторые побочные эффекты.

Лекарственное средство получило название «балоксавир-марбоксил» оно не только быстро уничтожает вирус, но и препятствует его распространению.

Ученые провели несколько клинических испытаний на животных, которые показали великолепные результаты.

Потом были отобраны добровольцы, которые согласились протестировать данный медикамент на себе. Была заявлена хорошая восприимчивость организмом.

Но одновременно с этим, у снадобья выявились и некоторые неприятные побочные эффекты такие как: расстройство желудка, бронхит и синусит. Тем не менее медпрепарат прошел испытание, и в скором времени будет применяться для борьбы с вирусом гриппа, пишет versiya.info.