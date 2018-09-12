Ученые: Устройство против облысения поможет восстановить волосяной покров

12.09.2018 19:53



Алопеция или чрезмерная потеря волос могут вызвать стресс и беспокойство. Некоторые исследования подтверждают, что стимулирование кожи лазером может помочь восстановлению волос, но оборудование довольно громоздко, потребляет много электроэнергии и его трудно использовать в повседневной жизни. Ученые разработали портативный фотостимулятор, ускоряющий рост волос. Эксперименты проводились на грызунах. Статья с результатами исследования представлена на страницах научного издания в ACS Nano.

Алопеция присутствующая у миллионов мужчин и женщин во всем мире, появляется по нескольким причинам, включая наследственность, стресс, старение и повышенные мужские гормоны. Обычные методы лечения включают такие медпрепараты как - миноксидил, инъекции кортикостероидов и операции по пересадке волос.

Помимо этого, облучение области облысения лазером может стимулировать волосяные фолликулы, вызывая пролиферацию клеток. Но данное лечение зачастую не применимо в домашних условиях. Keon Jae Lee и его коллеги поставили цель разработать портативный и прочный фотостимулятор, который можно носить на коже.

Ученые создали сверхтонкий массив гибких вертикальных микро-светоизлучающих диодов (μLED), состоящий из 900 красных μLEDs на чипе меньшего размера, чем почтовая марка, и толщиной всего 20 мкм. Устройство использует примерно в 1000 раз меньше энергии на единицу площади, чем обычный фототерапевтический лазер, оно не перегревается и не взывает дискомфорта у человека.

Массив диодов оказался гибким и весьма прочным, способным выдерживать 10 000 циклов изгиба и разгибания. Исследователи протестировали способность устройства восстанавливать волосы на грызунах с побритыми спинами. По сравнению с необработанными животными и теми, кто получал инъекции миноксидила, у грызунов, обработанных в течение 15 минут в день на протяжении 20 дней, наблюдался более быстрый рост волос, волосяной покров был более густым и длинным.

На сегодняшний день ученые продолжают исследование, пишет sciencedaily.com.