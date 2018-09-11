Гигантский НЛО шокировал жителей Калифорнии

11.09.2018 12:07



Пришельцы по-прежнему продолжают атаковать нашу планету, уверяют уфологи. Накануне в Соединенных Штатах был снят на видео огромный неопознанный летающий объект синего цвета.

В городе Окснард (штат Калифорния) местные жители заметили в небе над частным домом гигантский НЛО. Как сообщили очевидцы, корабль пришельцев был ярко освещен и излучал синее свечение. Жители городка отметили, что прежде не видели ничего подобного.

В Сети некоторые пользователи, внимательно просмотрев ролик, предположили, что американские военные испытывали новейшую технику, не оповестив об этом горожан. Один из пользователей предположил, что в окне авто отражается освещение на стадионе﻿. Уфологи же по-прежнему придерживаются мнения, что за землянами следят пришельцы с таинственной планеты Х, пишет vistanews.ru.