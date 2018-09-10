Космонавт Сергей Прокопьев показал дыру в корпусе «Союзa»

10.09.2018 21:29



Российский астронавт Сергей Прокопьев, который в настоящее время находится на МКС, подтвердил, что там «все в порядке», продемонстрировав фрагмент корпуса, где была обнаружена утечка воздуха.

#НовостиИзНевесомости от космонавта Сергея Прокопьева:



«Друзья, решил снять видео, чтобы ответить на ваши многочисленные комментарии и развеять слухи. На МКС всё спокойно!» pic.twitter.com/ri7hKbe0SL — РОСКОСМОС (@roscosmos) 10 сентября 2018 г.

Видео размещено в официальном Twitter-аккаунте «Роскосмоса». Астронавт продемонстрировал особый ультразвуковой прибор, который помог выявить место утечки, и сообщил, что на отверстие наложили несколько слоев сверхпрочного герметика.

Ранее в средствах массовой информации появились данные о том, что экипажем Международной космической станции тридцатого августа на борту корабля «Союз МС-09» (в бытовом отсеке) было выявлено отверстие, через которое со станции уходил воздух. Вечером того же дня по рекомендации ЦУП (Центр управления полетами) российские астронавты собирались залить отверстие герметиком, однако командир экипажа, космонавт из Соединенных Штатов Америки Эндрю Фойстел предложил подождать до следующего дня и дать экспертам время для размышлений. В подмосковном ЦУП решили действовать незамедлительно, и астронавты благополучно загерметизировали 2-миллиметровое отверстие, пишет агентство РИА Новости.