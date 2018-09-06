Капитал страны
Капитал Страны
Пенсионная реформа ENGLISH
06 СЕН, 13:15 МСК
USD (ЦБ)    68,2505
EUR (ЦБ)    79,3685

06 СЕН, 13:15 МСК
USD (ЦБ)    68,2505
EUR (ЦБ)    79,3685
Пенсионная реформа

Индия построит башни для очистки городского воздуха

06.09.2018 11:28
Индия построит башни для очистки городского воздуха

В 2014 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала индийский город Дели, самым грязным городом на нашей планете. Из-за большого количества автомобильного транспорта, хаотичных мусорных свалок и выбросов промышленных предприятий, воздух в городе сильно загрязнен.

Вблизи Дели расположены другие индийские штаты, в которых регулярно сжигают остатки сельхозкультур. Из-за всего этого во втором по величине городе Индии с населением 16 787 941 человек (данные за 2011 год) стоит постоянный смог, делающий воздух опасным для дыхания.

Так, уровни канцерогенных загрязнителей в Дели на сегодняшний день в 10 раз выше, чем в Пекине (КНР).

Помочь исправить данную ситуацию, вызвалось архитектурное бюро Znera из Дубая (ОАЭ). Сотрудниками бюро был разработан проект башен Smog - сеть 100-метровых башен, которые будут захватывать смог и таким образом очищать воздух в Дели.

Одна такая башня сможет очистить воздух вокруг себя в радиусе примерно 2-ух км. В основании башни будут размещены фильтры, а очищенный воздух будет выходить наружу через пропеллеры, установленные наверху. Каждая башня, по словам разработчиков проекта,  будет производить до 3,2 млн кубических метров чистого воздуха каждый день, чтобы уменьшить загрязнение до умеренных уровней.

Подобные очистители воздуха, размещенные в ключевых точках Дели, будут соединены между собой мостами, на которых расположат водородные топливные элементы (используются для "питания" башни наряду с солнечными батареями).

По словам архитекторов, фильтры смогут захватывать любые частички углерода, проходящие через них, которые в дальнейшем могут использовать для создания бетона, графена либо чернил.

Данный проект был включен в шорт-лист Всемирного фестиваля архитектуры, который в текущем году пройдёт в Амстердаме (Нидерланды).

Проект Smog вошёл в топ в номинации "Экспериментальный проект будущего" в рамках фестиваля, пишет dezeen.com.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить
Наука и технологии

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки
Наука и технологии

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар
Интервью и комментарии 1

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо
Экономика 3

Узнай, страна

Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России

Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России

В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки

В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

13:15 В небе над Мельбурном были замечены три огненных НЛО
«Зачем ломиться в закрытую дверь?» Совбез придумал, как спастись от санкций США
«Зачем ломиться в закрытую дверь?» Совбез придумал, как спастись от санкций США
13:10 Вышинский рассказал о нарушениях во время рассмотрения заявления защиты Вышинский рассказал о нарушениях во время рассмотрения заявления защиты
12:52 На встрече с кандидатом в губернаторы Подмосковья произошла стрельба На встрече с кандидатом в губернаторы Подмосковья произошла стрельба
12:37 Липецкий филиал фабрики Порошенко продает продукцию в США Липецкий филиал фабрики Порошенко продает продукцию в США
12:00 Биткоин опустился до отметки до 6,45 тысячи долларов Биткоин опустился до отметки до 6,45 тысячи долларов
11:25 Украинские политики тайком ездят на отдых в Крым Украинские политики тайком ездят на отдых в Крым
Офицеры ГРУ, духи Nina Ricci и вымышленные имена. Лондон рассказал, кто и как отравил Скрипалей
Офицеры ГРУ, духи Nina Ricci и вымышленные имена. Лондон рассказал, кто и как отравил Скрипалей
11:03 Китай планирует увеличить объемы поставок газа из России и Казахстана Китай планирует увеличить объемы поставок газа из России и Казахстана

Узнай, страна!

12:08 Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России Салехардский энергоузел подключили к централизованной зоне электроснабжения России
Экономику России ждет рецессия, «Роснефть» не видит перспектив в СПГ и другие новости четверга
Экономику России ждет рецессия, «Роснефть» не видит перспектив в СПГ и другие новости четверга
11:03 В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки В Тамбовской области создают народный музей святителя Луки
06:15 Строительными панелями из Омска заинтересовались польские предприниматели Строительными панелями из Омска заинтересовались польские предприниматели
05 СЕН, 23:37 В Симферополе на полную мощность заработал первый блок Таврической ТЭС В Симферополе на полную мощность заработал первый блок Таврической ТЭС
05 СЕН, 12:16 В Забайкальском крае началось строительство горно-металлургического комбината «Удокан» В Забайкальском крае началось строительство горно-металлургического комбината «Удокан»
05 СЕН, 10:50 Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок Сегодня АО «Межгосметиз-Мценск» запускает новое производство порошковых проволок
ФСБ идет по следу убийц главы ДНР. Что происходит в деле об убийстве Александра Захарченко?
ФСБ идет по следу убийц главы ДНР. Что происходит в деле об убийстве Александра Захарченко?
04 СЕН, 15:18 В Щиграх появится промышленный парк В Щиграх появится промышленный парк
31 АВГ, 13:41 Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter