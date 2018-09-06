Индия построит башни для очистки городского воздуха

06.09.2018 11:28



В 2014 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала индийский город Дели, самым грязным городом на нашей планете. Из-за большого количества автомобильного транспорта, хаотичных мусорных свалок и выбросов промышленных предприятий, воздух в городе сильно загрязнен.

Вблизи Дели расположены другие индийские штаты, в которых регулярно сжигают остатки сельхозкультур. Из-за всего этого во втором по величине городе Индии с населением 16 787 941 человек (данные за 2011 год) стоит постоянный смог, делающий воздух опасным для дыхания.

Так, уровни канцерогенных загрязнителей в Дели на сегодняшний день в 10 раз выше, чем в Пекине (КНР).

Помочь исправить данную ситуацию, вызвалось архитектурное бюро Znera из Дубая (ОАЭ). Сотрудниками бюро был разработан проект башен Smog - сеть 100-метровых башен, которые будут захватывать смог и таким образом очищать воздух в Дели.

Одна такая башня сможет очистить воздух вокруг себя в радиусе примерно 2-ух км. В основании башни будут размещены фильтры, а очищенный воздух будет выходить наружу через пропеллеры, установленные наверху. Каждая башня, по словам разработчиков проекта, будет производить до 3,2 млн кубических метров чистого воздуха каждый день, чтобы уменьшить загрязнение до умеренных уровней.

Подобные очистители воздуха, размещенные в ключевых точках Дели, будут соединены между собой мостами, на которых расположат водородные топливные элементы (используются для "питания" башни наряду с солнечными батареями).

По словам архитекторов, фильтры смогут захватывать любые частички углерода, проходящие через них, которые в дальнейшем могут использовать для создания бетона, графена либо чернил.

Данный проект был включен в шорт-лист Всемирного фестиваля архитектуры, который в текущем году пройдёт в Амстердаме (Нидерланды).

Проект Smog вошёл в топ в номинации "Экспериментальный проект будущего" в рамках фестиваля, пишет dezeen.com.