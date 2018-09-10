Эксперт: Питье молока, когда вы больны, не способствует чрезмерному образованию слизи

10.09.2018 04:12



В течение многих сотен лет, по крайней мере, еще в 12 веке, считалось, что молоко способствует образованию слизи в наших телах - в результате чего следует избегать его употребления, если вы простыли, либо у вас ОРВИ. Но один из британских экспертов по охране здоровья детей, доктор Ян Бальфур-Линн из Royal Brompton Hospital в Archives of Disease in Childhood сообщил о том, что данное представление является мифом.

По словам доктора, избегать давать детям молоко, считая, что это вызовет накопление мокроты – ошибочное мнение, которое лишает детей основного источника питания.

Как сообщил Бальфур-Линн, нет доказательств того, что молоко приводит к чрезмерной секреции слизи.

«Миф о молоке-слизе должен быть категорически опровергнут работниками здравоохранения», - заключил он.

Мысль о том, что молоко способствует выработке мокроты появилась несколько столетий назад. Большинство австралийцев (примерно половина потребителей цельного молока) считают, что оно провоцирует образование слизи. Меньшинство полагает, что молоко даже может вызвать астму. Тем не менее, доказательств того, что оно способствует выработке слизи, как отмечается в некоторых исследованиях пока нет.

Бэльфур-Линн уверяет, что детям нельзя отказывать в молоке как источнике энергии, незаменимых кислот, витаминов, и кальция. Некоторые данные, по словам эксперта, показывают, что у тех детей, которые не употребляли необходимого количества молока, уменьшалась плотность костной ткани, в результате чего возрастал риск переломов костей, пишет sciencealert.com.