Ученые рассказали, почему одни люди потеют чаще других

09.09.2018 23:28



Ученые рассказали, по какой причине некоторые люди потеют чаще других.

Речь идет о гипергидрозе, патологическом состоянии, при котором наблюдается повышенное потоотделение.

Потоотделение выполняет важную функцию защиты организма от перегревания. Однако обильное выделение пота вызывает определенный дискомфорт, заметно снижающий качество жизни.

Эксперты опубликовали научно-популярный видеоролик, в котором поведали о том, почему одни люди потеют чаще, а другие меньше. При рассмотрении ситуации конкретно взятого человека проводятся исследования и иногда они показывают, что организм страдает гипергидрозом.

Ученые считают, что данный процесс наблюдается не только из-за хронической патологии, но и из-за неправильного образа жизни. Если человек заметил за собой существенное повышение потливости, необходимо выяснить, почему это происходит и, прежде всего, обратить внимание на питание, алкоголь и спорт. Ученые обнаружили, что если повышенное потоотделение происходит по всему телу, то волноваться не надо, скорее всего это происходит вследствие приема медицинских препаратов либо из-за того, что человек помещен в не совсем комфортные условия и подобным образом организм реагирует на происходящие. Деятели науки предлагают не паниковать в том случае, если потливость немногим больше, нежели у другого человека, поскольку это говорит лишь о том, что организм каждого из нас уникален и требует разного количества влаги для охлаждения, пишет vistanews.ru.