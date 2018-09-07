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Пенсионная реформа

Завершился второй день 12-й Международной выставки "Гидроавиасалон-2018"

07.09.2018 22:49
Завершился второй день 12-й Международной выставки "Гидроавиасалон-2018"

7 сентября на площадке Геленджикской испытательно-экспериментальной базы завершился второй день 12-й Международной выставки и научной конференции по гидроавиации "Гидроавиасалон-2018". Второй день работы выставки ознаменовался наибольшим количеством проведенных мероприятий и экспертов с мировым именем, вовлечённых в обсуждение актуальных проблем, а также заключением первых контрактов и проведением спортивных мероприятий.

Деловая программа

Одним из главных мероприятий второго дня выставки стало пленарное заседание "Искусственный интеллект и робототехника. Новые горизонты российской промышленности", которое было организовано Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. В ходе дискуссии были рассмотрены перспективы применения искусственного интеллекта, а также барьеры, стоящие на пути его внедрения. Данную тему развили и несколько круглых столов, рассмотревших вопросы экономической целесообразности цифровой трансформации и рисков, связанных с внедрением цифровых технологий, возникающих из-за смены бизнес-моделей предприятий. Тему искусственного интеллекта поддержала "Лаборатория Касперского", проведя панельную дискуссию по проблематике построения линии защиты от киберугроз и применения искусственного интеллекта для киберзащиты технологических процессов. А также мероприятие компании ANSYS посвященное технологии цифровых двойников.

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) затронул тему подготовки и переподготовки кадров для организаций авиационной промышленности в период цифровой трансформации. А экономический факультет МГУ и компания "АДМ Специальные решения и технологии" провели конференции по проблемам использования цифровых решений в радиоэлектронной промышленности и смежных отраслях.

Специалисты экспертного совета при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по авиационной промышленности, Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации при поддержке Комиссии по развитию аэронавигационной системы Союза машиностроителей России провели совместные мероприятия, где обсудили проблемы создания и эксплуатации беспилотных авиационных систем. 

Научная составляющая деловой программы выставки была представлена Международной научной конференцией по амфибийной и безаэродромной авиации, которая продолжила работу в секциях, а также III Международной научно-технической конференцией "Коррозия, старение и биостойкость материалов в морском климате", организованной ФГУП "ВИАМ".

Также, в рамках выставки состоялись защиты первых проектов, претендующих на государственную поддержку. Всего за время работы выставки будут вынесены на обсуждение более 30 проектов 15 разработчиков.

Контракты и поставки

В ходе второго дня "Гидроавиасалона-2018" прошло подписание первого соглашения на поставку авиатехники. Холдинг "Вертолеты России" подписал документ, согласно которому компании "Авиалифт Владивосток" будет поставлен многоцелевой вертолёт Ка-32А11BC в грузовом исполнении. Второе соглашение предполагает поставку двух вертолётов "Ансат" компании "Авиапатруль" из Махачкалы.

"Объединённая авиастроительная корпорация" в рамках государственного контракта на поставку шести самолётов-амфибий Бе-200ЧС производства ТАНТК им. Бериева передала эксплуатанту – Южному региональному центру МЧС России – очередной самолёт. Также, генеральный директор ТАНТК им. Бериева Юрий Грудинин сообщил, что предприятие завершает окончательную сборку шестого самолёта в рамках контракта и запустило агрегатное производство самолётов очередной партии.

Спортивная программа

В акватории Геленджикской бухты состоялись соревнования Чемпионата России по аквабайку, где в разных классах победу одержали Эдуард Саркисян, Дмитрий Клименко и Александр Кабатов.

Также, во второй день "Гидроавиасалона-2018", впервые в истории мероприятия прошёл детский этап Национальной парусной Лиги. 20 юных яхтсменов, воспитанники парусных школ Геленджика и Новороссийска, соревновались на яхтах класса "Оптимист". При непростых, а подчас экстремальных условиях было проведено шесть гонок. Зачёт вёлся в двух группах – девочки и мальчики. Лучшей среди девочек стала Алиса Куканова, среди мальчиков – Роман Добычин. Открытие регаты посетил заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров.

Большой интерес посетителей вызвал "ВендБот" – первый в мире беспилотный мобильный вендинговый аппарат по продаже мороженого, разработанный российской компанией "Аврора Роботикс" по заказу фабрики "Баскин Роббинс", который предложил всем желающим попробовать шесть сортов мороженого.

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