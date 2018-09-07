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«Гидроавиасалон-2018» в Геленджике открыл деловую программу

07.09.2018 10:37
«Гидроавиасалон-2018» в Геленджике открыл деловую программу

Деловая программа 12-й Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» официально началась 6 сентября. Место проведения – Геленджикская испытательно-экспериментальная база. Главными темами, которые обсуждались на пленарных сессиях, конференциях и круглых столах стали проблемы создания амфибийной и безаэродромной техники, реализация дорожной карты «Аэронет», цифровизация в авиастроительной отрасли и так далее.

Экспертам авиационной промышленности выступила интеллектуальная платформа ИнтеллектПро. Кроме этого, участники деловой программы стали участниками презентации беспилотных летательных аппаратов. Во время одной из них впервые представили самолет Т-500А на поплавковом шасси.

Деловая программа

Традиционно самым масштабным событием деловой программы стала Международная научная конференция по амфибийной и безаэродромной авиации. Ее организаторами выступил «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского». В рамках своего выступления начальник научно-исследовательского Московского комплекса ФГУП «ЦАГИ» Владимир Соколянский рассказал участникам о работе института, его истории и дальейших перспективах по созданию гидросамолётов.

Переда аудиторией выступил и генеральный директор, генеральный конструктор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева Юрий Грудинин. Он рассказал участникам конференции о ключевых направлениях работ, связанных с модернизацией производства и развитию линейки самолётов-амфибий. А перспективы, стоит отметить, весьма многообещающие. Так, например, Бе-200 будет первым летательным аппаратом в своем классе, кто будет предлагать заказчикам на выбор два типа силовых установок.

Кроме этого, будет продолжаться работа над самолётом-амфибией А-42. Уже проведены работы по проекту модернизации крыла, изменению обводов лодки и установке двигателей ПД-14. Как считают конструкторы, дальность беспосадочного полёта модернизированного самолёта должна вырасти до 11 тыс. км.

Генеральный директор ФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова» Михаил Гордин представил основные направления развития авиационного двигателестроения и перспективные работы института как в области изучения перспективных схем силовых установок, так и разработки демонстраторов узлов.

Одним из главных событий 6 сентября стала презентация интеллектуальной платформы для авиационной отрасли ИнтеллектПро, которая будет решать много задач, главная из которых будет связана с построением эффективных коммуникаций авиастроительных холдингов и предприятий с экспертным сообществом. С ее помощью заказчики смогут ставить прикладные инженерные задачи по проектированию и расчётам.

Отдельная дискуссия была посвящена вопросу обновления дорожной карты «Аэронет», которая была организована совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Лидер рабочей группы Сергей Жуков отметил, что ранее подготовленная дорожная карта включала мероприятия до начала 2019 года, поэтому специалисты приступили к обновлению документа и разработке плана мероприятий на следующий трёхлетний период. Он уточнил, что актуальная версия документа будет подготовлена в ближайшие полгода. Основной набор направлений работ останется прежним и будет включать транспортные перевозки, дистанционное зондирование земли, поиск и спасение, сельское хозяйство. Новацией станет разработка мероприятий, касающихся беспилотных летательных аппаратов массой более 30 кг.

Проблемы цифровой трансформации авиапромышленности обсудили участники панельной дискуссии «Цифровизация в авиастроительной отрасли», которую организовала «Объединенная двигателестроительная корпорация». Участники мероприятия отметили необходимость разработки цифровых двойников изделий в интересах ускорения и удешевления разработки и вывода на рынок новых продуктов.

Одним из событий насыщенного дня стала презентация композитного самолёта Т-500А на поплавковом шасси, созданного компаниями «МВЕН» (Татарстан) и ОНПП «Технология»(Обнинск). Поплавковое шасси позволяет существенно расширить сферу и географию применения воздушного судна. Для эксплуатации новой модификации не требуется взлётно-посадочная полоса: самолёт может базироваться на гидродромах, в морских и речных портах. Возможно его применение для выполнения патрульных и поисково-спасательных работ в прибрежных зонах, а также для доставки грузов.

Демонстрационная и выставочная программа

6 сентября посетителям «Гидроавиасалона-2018» была представлена полуторачасовая лётная программа. Открыл её показ самолётов разработки ТАНТК им. Г.М. Бериева Бе-200ЧС и Бе-103. Также был представлен гидросамолёт СК-12М «Орион». Также зрители с интересом наблюдали за демонстрацией использования беспилотных летательных аппаратов разработки компаний «Аэроб» и «Элвис». ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева представило катера на подводных крыльях «Дельфин» и «Сагарис».

Впервые в истории самолётного спорта в рамках «Гидроавиасалон-2018» состоялся первый отборочный этап соревнований «Кубок МАКС». В небо над Геленджиком поднялись пилотажные поршневые самолёты Су-31, Як-54 и Extra-330. Четыре российских спортсмена продемонстрировали своё мастерство, представив произвольные программы, состоящие из 10 элементов. А в конце дня в акватории Геленджикской бухты состоялись тренировки участников Чемпионата России по аквабайку.

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