Исследователи придумали, как предотвратить обледенение самолетов и других поверхностей

02.09.2018 23:35



Исследователи нашли способ предотвратить обледенение линий электропередач, воздушных судов, ветровых турбин и прочих поверхностей. Они разработали особое покрытие, которое использует силу солнечного света, при этом не используется нагрев либо активные химические вещества.

К примеру, обледенение авиалайнера может нарушить работу двигателей, приборов навигации и радиосвязи, и, как следствие привести к катастрофе.

Для предотвращения образования льда, как правило, необходимы энергоемкие системы отопления либо химвещества, которые вредны для окружающей среды. Сотрудниками Массачусетского технологического института был создан полностью пассивный, солнечный способ борьбы с накоплением льда.

На фото: изображения капли на поверхности показывают процесс замораживания (верхний ряд), в течение которого конденсация временно образуется снаружи капли при ее замораживании. Следующие две строки показывают оттаивание капли на поверхности, покрытой новым слоистым материалом. В среднем ряду капля нагревается сразу после замораживания покрытием, а пунктирные линии показывают, где замерзание сверху только «догоняет» оттаивание снизу. Нижняя строка показывает более медленный процесс оттаивания. В одинаковых условиях капля остается замороженной без нового покрытия.

Система довольно проста, она основана на трехслойном материале, который может быть нанесен либо распылен на обрабатываемые поверхности. Данный материал собирает солнечную радиацию, преобразуя ее в тепло, и распространяя его так что плавление не ограничивается лишь участками, открытыми непосредственно для солнечного света. После использования, он не требует каких-либо дополнительных действий либо источника питания. Такой материал выполняет свою работу по обледенению даже ночью, используя искусственное освещение.

О новой системе рассказывается на страницах издания Science Advances, в статье доцента MIT профессора машиностроения Крипа Варанаси, пишет sciencedaily.com.

Обычная противообледенительная жидкость для самолетов и прочих областей применения содержит этиленгликоль – химическое вещество, являющиеся экологически небезопасным. Авиакомпании не любят использовать активное отопление, по причине высокой стоимости и по соображениям безопасности.

Варанаси и его команда разработали трехслойный материал, в котором:

Верхний слой – поглощает 95% солнечного света, преобразуя его в тепло.

Слой разбрасывателя – очень тонкий слой алюминия толщиной всего 400 микрометров, нагревающийся над абсорбирующим слоем и очень хорошо распространяющий тепло в поперечном направлении.

Материал был выбран так, чтобы «тепловой отклик был достаточно быстрым, чтобы нагревание происходило быстрее, чем замораживание», – отметил Варанаси.

Нижний слой – пеноизоляция. Присутствует чтобы не потерять тепло и держать его там, где это необходимо, т.е. на поверхности.

Все 3 слоя, сделанные из недорогого и коммерчески доступного материала, совмещенные вместе, могут быть соединены с поверхностью, которая должна быть защищена.

По словам Варанаси, данная система, к примеру, может быть использована для предотвращения обледенения на крышах зданий. Исследователи намерены продолжить работу над системой, протестировать ее на долговечность и усовершенствовать для оптимального использования.