Капитал страны
Капитал Страны
Пенсионная реформа ENGLISH
03 СЕН, 07:27 МСК
USD (ЦБ)    68,0447
EUR (ЦБ)    79,4966

03 СЕН, 07:27 МСК
USD (ЦБ)    68,0447
EUR (ЦБ)    79,4966
Пенсионная реформа

Исследователи придумали, как предотвратить обледенение самолетов и других поверхностей

02.09.2018 23:35
Исследователи придумали, как предотвратить обледенение самолетов и других поверхностей

Исследователи нашли способ предотвратить обледенение линий электропередач, воздушных судов, ветровых турбин и прочих поверхностей. Они разработали особое покрытие, которое использует силу солнечного света, при этом не используется нагрев либо активные химические вещества.

К примеру, обледенение авиалайнера может нарушить работу двигателей, приборов навигации и радиосвязи, и, как следствие привести к катастрофе.

Для предотвращения образования льда, как правило, необходимы энергоемкие системы отопления либо химвещества, которые вредны для окружающей среды. Сотрудниками Массачусетского технологического института был создан полностью пассивный, солнечный способ борьбы с накоплением льда.

Замораживание капли воды на новейшем трехслойном материале

На фото: изображения капли на поверхности показывают процесс замораживания (верхний ряд), в течение которого конденсация временно образуется снаружи капли при ее замораживании. Следующие две строки показывают оттаивание капли на поверхности, покрытой новым слоистым материалом. В среднем ряду капля нагревается сразу после замораживания покрытием, а пунктирные линии показывают, где замерзание сверху только «догоняет» оттаивание снизу. Нижняя строка показывает более медленный процесс оттаивания. В одинаковых условиях капля остается замороженной без нового покрытия.

Система довольно проста, она основана на трехслойном материале, который может быть нанесен либо распылен на обрабатываемые поверхности. Данный материал собирает солнечную радиацию, преобразуя ее в тепло, и распространяя его так что плавление не ограничивается лишь участками, открытыми непосредственно для солнечного света. После использования, он не требует каких-либо дополнительных действий либо источника питания. Такой материал выполняет свою работу по обледенению даже ночью, используя искусственное освещение.

О новой системе рассказывается на страницах издания Science Advances, в статье доцента MIT профессора машиностроения Крипа Варанаси, пишет sciencedaily.com.

Обычная противообледенительная жидкость для самолетов и прочих областей применения содержит этиленгликоль – химическое вещество, являющиеся экологически небезопасным. Авиакомпании не любят использовать активное отопление, по причине высокой стоимости и по соображениям безопасности.

Варанаси и его команда разработали трехслойный материал, в котором:

  • Верхний слой – поглощает 95% солнечного света, преобразуя его в тепло.
  • Слой разбрасывателя – очень тонкий слой алюминия толщиной всего 400 микрометров, нагревающийся над абсорбирующим слоем и очень хорошо распространяющий тепло в поперечном направлении.

Материал был выбран так, чтобы «тепловой отклик был достаточно быстрым, чтобы нагревание происходило быстрее, чем замораживание», – отметил Варанаси.

  • Нижний слой – пеноизоляция. Присутствует чтобы не потерять тепло и держать его там, где это необходимо, т.е. на поверхности.

Все 3 слоя, сделанные из недорогого и коммерчески доступного материала, совмещенные вместе, могут быть соединены с поверхностью, которая должна быть защищена.

По словам Варанаси, данная система, к примеру, может быть использована для предотвращения обледенения на крышах зданий. Исследователи намерены продолжить работу над системой, протестировать ее на долговечность и усовершенствовать для оптимального использования.

Утренний кофе вызывает зависимость
Читать еще:
переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо
Экономика 3

Ущерб России от международных санкций: все не слишком хорошо

Ущерб России от международных санкций: все не слишком хорошо
Экономика 3

Как страх мешает нам договариваться. И что с ним можно сделать

Как страх мешает нам договариваться. И что с ним можно сделать
Бизнес и психология

«Россия избавляется от американского ошейника». Путин наращивает резервы золота, чтобы попрощаться с долларом?

«Россия избавляется от американского ошейника». Путин наращивает резервы золота, чтобы попрощаться с долларом?
Интервью и комментарии 2

Узнай, страна

В регионах дали инвесторам почву под ногами, проложили дороги под землей и на земле

В регионах дали инвесторам почву под ногами, проложили дороги под землей и на земле

Путь из Москвы в Санкт-Петербург стал на три часа короче

Путь из Москвы в Санкт-Петербург стал на три часа короче

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

07:17 Россия посылает сигнал всему миру, проводя военные учения "Восток-2018" Россия посылает сигнал всему миру, проводя военные учения "Восток-2018"
«Газпром» напал на «Яндекс». Заблокирует ли Роскомнадзор популярный в России поисковик?
«Газпром» напал на «Яндекс». Заблокирует ли Роскомнадзор популярный в России поисковик?
06:58 Путин мечтает «демонтировать» Европейский союз Путин мечтает «демонтировать» Европейский союз
06:45 Более 6 тыс. человек пришли проститься с Иосифом Кобзоном Более 6 тыс. человек пришли проститься с Иосифом Кобзоном
06:19 Сенатор Маккейн оставил Путину и Трампу прощальное послание Сенатор Маккейн оставил Путину и Трампу прощальное послание
05:58 Американские СМИ считают, что у Украины нет шансов вернуть Крым Американские СМИ считают, что у Украины нет шансов вернуть Крым
05:27 Российские пранкеры разыграли министра обороны Украины Российские пранкеры разыграли министра обороны Украины
США готовятся выйти из ВТО. Чего Трамп добивается от торговых партнеров
США готовятся выйти из ВТО. Чего Трамп добивается от торговых партнеров
02 СЕН, 17:10 Утренний кофе вызывает зависимость Утренний кофе вызывает зависимость

Узнай, страна!

31 АВГ, 19:23 В регионах дали инвесторам почву под ногами, проложили дороги под землей и на земле В регионах дали инвесторам почву под ногами, проложили дороги под землей и на земле
«В ближайшие дни вы встретитесь с Путиным». Что мы узнали из обнародованных разговоров Ельцина и Клинтона
«В ближайшие дни вы встретитесь с Путиным». Что мы узнали из обнародованных разговоров Ельцина и Клинтона
31 АВГ, 19:16 Путь из Москвы в Санкт-Петербург стал на три часа короче Путь из Москвы в Санкт-Петербург стал на три часа короче
31 АВГ, 18:02 В Орловской области открылся детский сад после капитального ремонта В Орловской области открылся детский сад после капитального ремонта
31 АВГ, 17:42 В Нижегородской области начали строить комплекс переработки нефтяных остатков В Нижегородской области начали строить комплекс переработки нефтяных остатков
31 АВГ, 16:41 Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
31 АВГ, 15:52 На Михайловском ГОКе внедряют новую технологию обогащения железорудного концентрата На Михайловском ГОКе внедряют новую технологию обогащения железорудного концентрата
США могут покинуть ВТО, МГУ оказался в лидерах рейтингов и другие новости пятницы
США могут покинуть ВТО, МГУ оказался в лидерах рейтингов и другие новости пятницы
31 АВГ, 15:42 Бизнес-делегация из Омска посетит предприятия Республики Казахстан Бизнес-делегация из Омска посетит предприятия Республики Казахстан
31 АВГ, 11:27 Тамбовский губернатор проведет в День знаний урок лидерства Тамбовский губернатор проведет в День знаний урок лидерства

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter