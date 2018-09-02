Исследователи придумали, как предотвратить обледенение самолетов и других поверхностей
Исследователи нашли способ предотвратить обледенение линий электропередач, воздушных судов, ветровых турбин и прочих поверхностей. Они разработали особое покрытие, которое использует силу солнечного света, при этом не используется нагрев либо активные химические вещества.
К примеру, обледенение авиалайнера может нарушить работу двигателей, приборов навигации и радиосвязи, и, как следствие привести к катастрофе.
Для предотвращения образования льда, как правило, необходимы энергоемкие системы отопления либо химвещества, которые вредны для окружающей среды. Сотрудниками Массачусетского технологического института был создан полностью пассивный, солнечный способ борьбы с накоплением льда.
Система довольно проста, она основана на трехслойном материале, который может быть нанесен либо распылен на обрабатываемые поверхности. Данный материал собирает солнечную радиацию, преобразуя ее в тепло, и распространяя его так что плавление не ограничивается лишь участками, открытыми непосредственно для солнечного света. После использования, он не требует каких-либо дополнительных действий либо источника питания. Такой материал выполняет свою работу по обледенению даже ночью, используя искусственное освещение.
О новой системе рассказывается на страницах издания Science Advances, в статье доцента MIT профессора машиностроения Крипа Варанаси, пишет sciencedaily.com.
Обычная противообледенительная жидкость для самолетов и прочих областей применения содержит этиленгликоль – химическое вещество, являющиеся экологически небезопасным. Авиакомпании не любят использовать активное отопление, по причине высокой стоимости и по соображениям безопасности.
Варанаси и его команда разработали трехслойный материал, в котором:
- Верхний слой – поглощает 95% солнечного света, преобразуя его в тепло.
- Слой разбрасывателя – очень тонкий слой алюминия толщиной всего 400 микрометров, нагревающийся над абсорбирующим слоем и очень хорошо распространяющий тепло в поперечном направлении.
Материал был выбран так, чтобы «тепловой отклик был достаточно быстрым, чтобы нагревание происходило быстрее, чем замораживание», – отметил Варанаси.
Нижний слой – пеноизоляция. Присутствует чтобы не потерять тепло и держать его там, где это необходимо, т.е. на поверхности.
Все 3 слоя, сделанные из недорогого и коммерчески доступного материала, совмещенные вместе, могут быть соединены с поверхностью, которая должна быть защищена.
По словам Варанаси, данная система, к примеру, может быть использована для предотвращения обледенения на крышах зданий. Исследователи намерены продолжить работу над системой, протестировать ее на долговечность и усовершенствовать для оптимального использования.
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